Desfalques preocupam Santos e Carille pode mudar estratégia para sequência da Série B

O técnico Fábio Carille poderá ter até quatro desfalques para o próximo jogo do Santos, contra a Chapecoense, na quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As baixas devem fazer o treinador mudar sua estratégia de reforçar a equipe com titulares mais experientes.

O lateral-esquerdo Escobar, o zagueiro Gil e o volante Diego Pituca são desfalques certos para o jogo em Santa Catarina, todos por suspensão. Os dois primeiros jogadores levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol por 3 a 2, na noite de sábado, enquanto Pituca foi expulso de campo.

As baixas se tornaram um problema para Carille porque o técnico vinha mudando sua postura em relação à escalação do Santos. No sábado, ele disse que apostou em jogadores mais experientes visando uma atuação mais sólida e estável por parte da equipe. E a experiência é justamente o que tem em comum Gil, Pituca e Escobar.

"Falei de experiência. Daqui a pouco se entrar com Chermont, Jair e Souza fica uma linha de defesa muito jovem para um jogo brigado que vai ser lá", disse Carille, no sábado, em referência ao trio de jogadores com menos de 20 anos. Foi por essa razão que o treinador escalou o zagueiro Luan Peres e o atacante Willian Bigode entre os titulares contra o Mirassol.

O técnico indicou que poderá manter essa opção para a partida de quarta. "Estamos fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, só a nossa equipe tinha dois garotos na linha de quatro. Por isso escolhemos o Luan, não tenho nada contra o Jair, falei para ele que a mudança foi por experiência. Por mais que você treine, a leitura é o tempo que vai dar."

Carille ainda poderá perder o meio-campista Sandry para quarta-feira. No sábado, ele saiu mais cedo de campo em razão de um inchaço no tornozelo. "Não sei se terei ele para o jogo em Chapecó. Amanhã (domingo) vamos ver", disse o treinador, cauteloso.

Um dos líderes do time, o meia-atacante Giuliano mostrou confiança nos futuros substitutos de Gil, Escobar e Pituca. "Perdemos jogadores importantes para o próximo jogo. Mas esse é o momento de mostrarmos a nossa força. Os jogadores que não vem atuando vão ter oportunidade. Quero frisar a chance dada ao Sandry. É importante darmos confiança para os jogadores que estão entrando."

Uma possível novidade pode acontecer no ataque. Após se destacar tanto pelo time sub-20 do Santos quanto pela equipe principal da seleção boliviana, o atacante Miguelito pode ganhar uma chance em Chapecó. "Pode ficar tranquilo, ele, voltando ao Santos, vai ter mais minutos", disse Carille para os jornalistas na entrevista pós-jogo. Miguelito está com a seleção da Bolívia nesta Data Fifa. E deve se reapresentar ao clube na quarta.