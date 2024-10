Vila Nova vence clássico com o Goiás e fica a um ponto do G-4 da Série B

Depois de ficar três jogos sem vencer, o Vila Nova se reabilitou em grande estilo. No clássico goiano, o time venceu o Goiás por 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, casa do rival, neste domingo, e terminou a 31ª rodada a um ponto do G-4, o grupo de acesso à primeira divisão, da Série B do Campeonato Brasileiro. Alesson, de pênalti, foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, o Vila Nova subiu para o quinto lugar, com 49 pontos, um a menos que o Mirassol, que fecha o grupo dos quatro primeiros. Já o Goiás praticamente ficou fora da briga pelo acesso, ocupando a 12ª colocação, com 41 pontos.

Assim como todo clássico brasileiro, o duelo goiano começou quente, com muita disposição, briga pela posse da bola e discussão. O Vila Nova foi com a proposta de esperar o Goiás e explorar os espaços. Os donos da casa, por sua vez, não conseguiram aproveitar a empolgação da torcida e pouco incomodaram o goleiro adversário.

Na metade do primeiro tempo, mais eficiente, quando começou a propor o jogo, os visitantes começaram a levar perigo. João Lucas arriscou de longe e Tadeu fez boa defesa. Depois, Alesson cabeceou e a bola bateu na mão de Lucas Ribeiro. O próprio atacante chamou a responsabilidade, deslocou o goleiro e abriu o placar, aos 33 minutos.

Na volta do intervalo, o Goiás voltou com mais efetividade no ataque. Arriscando mais, o time testou o goleiro Halls, que teve dificuldade de defender alguns chutes de longa distância e ainda contou com a sorte, quando a cabeçada de Breno Herculano parou na trave.

O Vila Nova conseguiu frear aos poucos o ímpeto inicial dos donos da casa e foi quebrando o ritmo da partida. Mesmo sem finalizar a gol, o time visitante sabia sofrer e continha a pressão do Goiás. Na reta final, os donos da casa tentaram o último momento de pressão, mas a defesa do Vila Nova venceu as disputas para confirmar a vitória no clássico.

Na próxima rodada, o Goiás tem outro confronto direto, diante do América-MG, na quinta-feira, às 20h, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Vila Nova atua no sábado, contra o Coritiba, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 X 1 VILA NOVA

GOIÁS - Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Messias e Sander (Cristiano); Edson (Breno Herculano), Marcão Silva e Juninho; Welliton (Jhon Vásquez), Edu (Paulo Baya) e Rildo (Angelo Rodríguez). Técnico: Vagner Mancini.

VILA NOVA - Halls; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Igor Henrique (Du Fernandes) e João Lucas (Arilson); Júnior Todinho (Henrique Almeida), Alesson (Apodi) e Emerson Urso (Gabriel Silva). Técnico: Luizinho Lopes.

GOL - Alesson, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho, Edson, Breno Herculano e Lucas Ribeiro (Goiás); Igor Henrique, Júnior Todinho e Emerson Urso (Vila Nova).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 145.060,00.

PÚBLICO - 11.371 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).