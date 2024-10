Eleição no Palmeiras: Leila Pereira e Savério Orlandi testam aprovação no Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Palmeiras se reúne nesta segunda-feira para avaliar as chapas que desejam concorrer à presidência do clube. Na situação, há a atual mandatária Leila Pereira. A oposição é encabeçada por Savério Orlandi.

Para seguir com as campanhas, os candidatos precisam ser aprovados pelo conselho. Somente assim eles estarão aptos a receber os votos dos sócios.

São necessários 15% dos votos do conselho em aprovação para continuar. Como o total de cadeiras é 288, isso equivale a 44 votos. Tanto Leila quanto Silvério devem avançar sem grandes problemas.

A votação final ocorre em assembleia, no dia 24 de outubro. O vencedor irá governar o Palmeiras até o final da temporada 2027. No momento, Leila é tida como favorita para a reeleição.

A atual presidente integra a chapa "Palmeiras Campeão: trabalho, evolução e conquista". A candidata ao cargo de primeira vice-presidente é Maria Teresa Bellangero. Outros nomes do grupo são Paulo Buosi, Everaldo Coelho (atual responsável pelo marketing do clube) e Marcio Martin (que atualmente ocupa a função de diretor jurídico estatutário).

Entre eles, Coelho e Martin não estavam na chapa eleita em 2021, que era composta pelos outros três e Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia. Na época, Leila foi eleita a primeira mulher presidente do Palmeiras em disputa de chapa única, com 1.897 votos nominais contra 244 em branco.

Já Savério Orlandi encabeça a chapa "Palmeiras Minha Vida É Você". Luiz Pastore é o candidato a primeiro vice-presidente. Também integram o grupo Roberto Silva, Luciana Santilli e Felipe Giocondo. O postulante à presidência defende que existe insatisfação com a atual gestão.

No sábado, os dois candidatos compareceram à sede do clube em um evento do Dia das Crianças. Savério afirmou ter conversado com centenas de sócios. "Infelizmente a insatisfação é generalizada. Muitas ideias não são aproveitadas pela falta de diálogo com o associado, mas podem ter certeza que isso irá mudar", escreveu em um post no Instagram.

Já Leila até compartilhou vídeos sobre o evento, mas não se pronunciou sobre a política palmeirense. No lançamento de sua campanha, contudo, a atual presidente falou sobre sua gestão e cutucou Savério. "Sou mulher objetiva e prática, sou executiva, gosto de executar, enquanto o candidato da oposição gosta de debater ideias", disse.

Recentemente, em entrevista ao Estadão, o candidato retrucou. "Causa espécie em mim a pessoa falar que não gosta de debater. O líder de verdade é um debatedor de ideias. Não existe um ambiente decisivo sem ouvir, sem debater, é muito fácil a pessoa dizer 'eu sou da execução'", afirmou.