Kaio Jorge promete Cruzeiro aguerrido contra Bahia por sonho do G-6: 'Só Sul-Americana é pouco'

Com quatro jogos sem vitórias no Brasileirão e com o técnico Fernando Diniz ainda em busca do primeiro triunfo na nova casa, o Cruzeiro encara o Bahia, sexta-feira, no Mineirão. O clube definiu a reta final do Brasileirão como obrigação buscar uma vaga na Libertadores e Kaio Jorge falou em "time aguerrido" na retorno da Data Fifa.

O Cruzeiro flertou com as primeiras colocações na competição, mas os altos e baixos e fizeram despencara para o oitavo lugar, com 43 pontos. O Flamengo, que fecha o G-4 - vaga direta na Libertadores, tem 51. O G-6, com obrigação de disputar a fase prévia, hoje é a realidade, já que o Internacional, o sexto, tem 46, na cola do São Paulo, com 47.

"Só a Sul-Americana é muito pouco pelo que o Cruzeiro é. Vamos buscar esse G-6, temos total confiança no elenco", disse Kaio Jorge. "Sabemos da dificuldade que é ficar entre os seis do Campeonato Brasileiro, times qualificados, com grandes jogadores. Mas aqui também tem grandes jogadores com capacidade de deixar o Cruzeiro lá em cima", mostrou confiança o atacante.

Para desencantar diante do Bahia, Fernando Diniz aproveitou a Data Fifa para muitos trabalhos de finalização. A ordem é aproveitar as chances. "Temos que dar conta do recado, a gente perdeu alguns gols nessas partidas (Vasco e Fluminense). Tivemos uma semana cheia para trabalharmos finalização, conclusão a gol. Tem dia que as coisas não acontecem, mas estamos focados no trabalho."

Kaio Jorge aproveitou para dizer como será o Cruzeiro no Mineirão nesta sexta. "O que o torcedor pode esperar para esse jogo do Bahia é um time aguerrido, com muita vontade e bem organizado."