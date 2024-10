Jatinho pros convocados

O Flamengo fretou um jatinho particular para trazer os jogadores do Uruguai e do Equador e tê-los no clássico contra o Fluminense. As seleções se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), em Montevidéu. De la Cruz,

Arrascaeta, Varela e Plata voltarão direto da partida pro Brasil e são esperados pro treino da tarde de quarta.

Como o Brasil enfrenta hoje o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Fabrício Bruno e Gerson vão voltar com a seleção brasileira para o Rio de Janeiro e participarão normalmente do treino de quarta-feira.