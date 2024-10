Comissão propõe fechar estádio do Atlético de Madrid por 15 dias após incidentes em clássico

O estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, corre o risco de ficar fechado por 15 dias. A Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte se reuniu na sede do Conselho Superior do Desporto (CSD) e propôs a punição em função dos incidentes ocorridos no clássico com o Real Madrid, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

No confronto, que terminou empatado em 1 a 1, torcedores da organizada "Frente Atlético" atiraram vários objetos no goleiro Thibaut Courtois. O juiz foi obrigado a interromper o duelo durante vários minutos. Além disso, símbolos nazistas também foram encontrados no estádio.

Além do fechamento da praça esportiva, a Comissão, em sua proposta, pede ainda a cobrança de uma multa no valor de 65 mil euros (equivalente a R$ 400 mil) ao Atlético de Madrid.

Na reunião, de acordo com o jornal espanhol Marca, a Comissão Estatal contra Violência reiterou o seu repúdio aos comportamentos violentos que prejudicam a imagem do futebol espanhol.

"Em nenhum caso é permitida a normalização de comportamentos que estejam longe da boa ordem pública, sendo necessária a colaboração de todos os participantes para manter o futebol como um espetáculo desportivo seguro. Equipes com paixão, mas sempre respeitando as regras de respeito, civilidade e segurança", informou a comissão por meio de uma nota.

Em função dos incidentes no clássico com o seu rival de Madri, o Atlético terá o Setor Sul inferior (área em que os objetos foram atirados) do estádio Metropolitano fechado nos próximos três jogos em casa, quando vai encarar o Leganés, o Las Palmas e o Alavés. Além disso, o clube foi multado em 45 mil euros (pouco mais de R$ 275 mil)

Com o objetivo de conter a violência, a diretoria atleticana expulsou quatro torcedores envolvidos no lançamento do isqueiro contra o goleiro do Real Madrid. A cúpula do clube informou que novas medidas poderão ser adotadas.

A partir de agora, máscaras ou peças que impeçam a identificação dos torcedores serão proibidas. A polícia continua seu trabalho de investigação para identificar mais 20 pessoas suspeitas de participação nos atos de confusão no clássico.