Sensação na base, Trey Nyoni assina com time profissional do Liverpool a pedido de Arne Slot

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Liverpool anunciou nesta terça-feira um novo reforço para a continuidade da temporada. E trata-se de uma solução caseira. O jovem Trey Nyoni, de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe após chegar do Leicester em 2023 e se destacar pelas divisões de base.

Desde a primeira vez que viu o menino de 17 anos jogando, que o técnico Arne Slot já se encantou com seu futebol e começou a observá-lo no time principal. O clube só não informou de quanto tempo é o vínculo assinado.

"Trey Nyoni assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool FC. O meio-campista, de 17 anos, chegou aos Reds vindo do Leicester City em setembro de 2023", oficializou o clube.

Nyoni chegou ao Liverpool se destacando. Logo no primeiro jogo, ainda pelo time sub-18, dirigido por Marc Bridge-Wilkinson, causou uma boa impressão instantânea ao anotar o gol da vitória em clássico juvenil de Merseyside.

O futebol de "gente grande" o levou logo para a equipe sub-21, mesmo ainda com 16 anos. No começo do ano, mais precisamente em fevereiro, os primeiros passos no profissional. Nyoni foi aproveitado, no decorrer do jogo diante do Southampton, pela quinta rodada da Emirates Cup.

Continuando sua observação, Arne Slot levou o garoto prodígio na excursão de pré-temporada pelos Estados Unidos e ainda o viu marcar em um amistoso contra o Sevilla, em Anfield. Nyoni foi escolhido o capitão do time sub-19 do Liverpool na Liga Juvenil da Uefa, contra o Milan, e vinha sendo titular regular do time sub-21 de Barry Lewtas.

O crescimento de Nyoni sempre esteve acompanhado de perto por Arne Slot, que já havia o deixado na reserva em duelo da Liga dos Campeões, contra o Bologna. Definindo o menino como "pronto", o treinador pediu que fosse efetivado no profissional, o que ocorreu nesta terça-feira.