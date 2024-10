Éder Militão treina sem dores no Real Madrid e Vini Jr. faz trabalho específico isolado

O Real Madrid vai esvaziando seu departamento médico aos poucos e dando opções para o técnico Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira, na primeira atividade com o grupo no último dia da Data Fifa - ainda tem jogadores com suas seleções -, a boa notícia foi a participação do zagueiro brasileiro Éder Militão em toda a atividade, enquanto Vinícius Júnior deu mais um passo no processo contra as dores no ombro.

Militão havia sido cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular no coxa esquerda. Chegou a viajar para se apresentar em São Paulo, onde exames confirmaram o problema. Na atividade visando o embate com o Celta, em Vigo, agendado para sábado, pelo Campeonato Espanhol, o zagueiro apareceu realizando todos os movimentos sem problemas.

Ancelotti começou a atividade com o reforço de muitos jovens das categorias de base por causa da ausência da peças que ainda defendem suas seleções, casos dos brasileiros Rodrygo e Endrick, por exemplo, e do uruguaio Valverde. E utilizou o tempo para realizar exercício de circular a bola e exigentes séries de pressão na marcação, na qual Militão se destacou, mostrando estar totalmente recuperado.

No fim, o treinador italiano ainda comandou jogos em campos reduzidos para dar agilidade ao grupo. Bellingham, de volta após servir a Inglaterra, fez apenas um trabalho regenerativo, enquanto Vini Jr. treinava isolado no campo. Ele faz um treino específico por causa de uma queda sobre o ombro que também o tirou da seleção e não tem presença confirmada em Balaídos, no sábado.

Alaba e Brahim Díaz são quem preocupam mais no processo de reabilitação, com lesões mais graves, enquanto o goleiro Courtois também parece livre do problema na coxa ao também ir a campo. Mbappé também está à disposição.

Apesar de o próximo jogo ser do Campeonato Espanhol, as atenções do Real Madrid estão para o compromisso do dia 22, diante do líder Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. Após derrota imprevista para o Lille, o time necessita da reabilitação.