Pablo Maia e Michel Araújo fazem trabalho de recuperação no CT do São Paulo

O CT do São Paulo contou, nesta terça-feira, com a presença do volante Pablo Maia e do meia Michel Araújo. A dupla esteve no gramado para cumprir atividades de fisioterapia. O clube não deu um prazo para a volta dos dois atletas ao time.

Maia sofreu lesão no tendão semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O jogador passou por procedimento cirúrgico e a previsão de retorno é apenas na temporada 2025.

Já Michel Araújo teve lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A contusão aconteceu durante um treinamento no CT do clube. O departamento médico vem monitorando a recuperação do atleta.

A lista de jogadores no departamento médico para a transição de campo inclui ainda o meio-campista Alisson. Em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, ele deve reforçar o elenco para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 30ª rodada. A equipe tem 47 pontos, está em quinto lugar, e busca uma aproximação junto ao pelotão de frente do torneio.