Menos de 80 mil

O estádio próprio esteve entre as pautas de maior destaque no lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee de Abranches à presidência do Flamengo, no Jockey Club. Em seu discurso, o candidato da situação garantiu que haverá espaço para, no máximo, 79 mil pessoas no local e que o projeto não faz parte do planejamento de seus concorrentes. A capacidade mencionada pelo vice geral e jurídico do clube entra em divergência com o número dado pelo atual mandatário, Rodolfo Landim, inicialmente — acima de 80 mil.

"O estádio é um compromisso da nossa gestão, só a nossa candidatura se comprometeu com isso. A gente realizou a compra de um terreno que ninguém acreditava. O terreno é nosso, a chave do terreno está aqui. Esse é o principal ponto de infraestrutura nosso", afirmou Rodrigo Dunshee.

Ainda de acordo com Dunshee, a diretoria do Flamengo conversou com o Corpo de Bombeiros recentemente e definiu um espaço para receber entre 75 e 79 mil torcedores.

A diretoria trabalha com a ideia de contar com arquibancadas populares, sem assentos, atrás dos gols — o que também pode interferir no número final da capacidade. Porém, a tendência, a partir das conversas com os bombeiros, é que o local suporte no máximo

79 mil pessoas.