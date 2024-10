O Corinthians está na final da Copa Libertadores Feminina. Na noite de ontem, as Brabas venceram o Boca Juniors por 1 a 0, com de Gabi Zanotti, e agora esperam a equipe adversária na decisão, que será no próximo sábado. O adversário sairá hoje do duelo entre Independiente Del Valle Dragonas, do Equador, e Santa Fé, da Colômbia.