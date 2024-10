Sport faz jogo atrasado contra Operário-PR para tentar assumir a vice-liderança da Série B

O Sport terá uma grande oportunidade para se consolidar ainda mais na zona de acesso (G-4) da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe o Operário na Ilha do Retiro, no Recife (PE), para um jogo atrasado ainda da 16ª rodada.

O Sport vive grande momento e não perde há nove jogos, com seis vitórias e três empates. Com a arrancada, soma 53 pontos em terceiro lugar, atrás de Santos, com 56, e Novorizontino, com 54. O time santista tem ampla vantagem no saldo de gols (21 a 12) e também entrará em campo. Além disso, a diferença para o quinto colocado aumentaria para sete pontos, já que o Vila Nova aparece com 49 pontos.

O Operário está em nono lugar com 43 pontos e quer usar o jogo atrasado para seguir com chances de acesso. O time paranaense pode chegar a 46 pontos, enquanto o Mirassol, que fecha o G-4, tem 50. Nos últimos dois jogos, o Operário conquistou uma vitória e um empate, mas não vence como visitante há quatro jogos, sendo três derrotas seguidas e um empate.

Após essa partida, restará apenas um jogo atrasado na Série B: Goiás x Amazonas, pela 18ª rodada, marcado para o próximo dia 25.

A Série B vai ter um jogo abrindo a 32ª rodada, entre Chapecoense e Santos. Eles duelam na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 20h. O Santos defende a liderança, posição que retornou na última rodada, enquanto o adversário catarinense luta contra o rebaixamento. Vindo de duas derrotas seguidas, tem 34 pontos, em 16º lugar, um fora do Z-4.