De olho nas Copas, Atlético-MG joga no Castelão contra o 'invicto' Fortaleza pelo Brasileirão

De olho na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, o Atlético-MG volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza que briga pelo título. O jogo será disputado nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Castelão, pela 30ª rodada. Para o clube mineiro, é mais um teste, tanto que usará um time misto. Já os cearenses, invictos em casa, podem recuperar a vice-liderança, que está com o Palmeiras.

Ainda sonhando com a taça inédita, o Fortaleza tem perdido força nesta reta final e, por isso, precisa se recuperar da derrota para o Grêmio por 3 a 1 na rodada passada, em Porto Alegre (RS). O time cearense é o terceiro colocado, com 55 pontos, atrás Palmeiras (57) e do Botafogo (60).

O Atlético-MG, por outro lado, é o nono colocado, com 40 pontos. Ainda longe da briga por Libertadores, o time mineiro tem como prioridade as Copas, tanto que está na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil. No próximo sábado fará o segundo jogo contra o Vasco, no Rio, após vencer em casa por 2 a 1. Está a um empate da final. No fim do ano, os comandados de Gabriel Milito esperam levantar ao menos uma taça.

O retrospecto até que é equilibrado. Eles se enfrentaram 21 vezes, com sete vitórias do Fortaleza, quatro empates e dez derrotas. O Atlético-MG não vence o adversário fora de casa desde 2021. E nunca pegou o Fortaleza tão forte, porque é o melhor mandante da competição, ainda invicto. Em 15 jogos, empatou três e venceu as últimas 12 partidas. Tem um aproveitamento de 86,67%, com 25 gols marcados e sete sofridos.

Para o duelo, Milito fez o que prometera, relacionou apenas quatro titulares e chamou jogadores da base para se unirem ao grupo. Os escolhidos foram o goleiro Everson, o lateral Saravia, o volante Otávio e o meia Gustavo Scarpa.

Esta será a oportunidade de alguns jogadores mostrarem o seu valor, caso de Alan Kardec, que pouco tem sido utilizado pelo treinador. Na defesa, o Atlético terá Bruno Fuchs e Igor Rabello, com Mariano improvisado na esquerda.

A ideia por chamar jogadores da base vai além de preservar os principais jogadores. O Atlético tinha um 'caminhão' de desfalques. O time mineiro tem uma longa lista no departamento médico (Bernard, Cadu, Guilherme Arana, Rubens e Zaracho), além dos suspensos Deyverson, Hulk e Lyanco. Já Alan Franco, Júnior Alonso e Vargas estão com as suas seleções nas Eliminatórias.

Do outro lado, o Fortaleza também terá alguns problemas. O lateral Eros Mancuso está suspenso. O zagueiro Kuscevic e o meia Kervin Andrade estão nas Eliminatórias. O defensor, inclusive, também teria que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões.

Recuperado de um edema muscular na posterior da coxa direita, o goleiro Santos está à disposição. Já o volante Lucas Sasha e o atacante Marinho são dúvidas. A expectativa é que fiquem ao menos entre os reservas.

"Nosso objetivo é estar na Libertadores do ano que vem. Isso que a gente vem conversando. Sobre o título, a gente disputa jogo após jogo. A gente sabe a força que tem de jogar em casa. Somos o melhor mandante, sabemos como jogar aqui", disse o volante Matheus Rossetto.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga; Cardona, Brítez e Bruno Pacheco; Hércules, José Welison e Yago Pikachu (Matheus Rossetto) e Pochettino; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes: Gustavo Scarpa, Alan Kardec e Alisson. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).