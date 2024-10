São Paulo recebe Vasco em Campinas para se recuperar no Brasileirão

Após a pausa da Data Fifa, o São Paulo retoma o Brasileirão contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 30ª rodada. A última derrota, para o Cuiabá por 2 a 0, impede que a equipe consiga entrar no G-4 mesmo com uma vitória em Campinas. O MorumBis não pode ser utilizado por causa da reforma que acontecerá no gramado depois da série de shows do cantor Bruno Mars.

O São Paulo tem 47 pontos, quatro atrás do Flamengo, quarto colocado. O alerta é a chegada de outros concorrentes por vagas na Libertadores, que se aproximam dos são-paulinos. Inter, Bahia e Cruzeiro têm 46, 45 e 43, respectivamente. Após a sequência de eliminações, na Copa do Brasil e na competição continental, o que restou ao clube foi a vaga no torneio no próximo ano.

Depois da derrota na última rodada, o técnico Luis Zubeldía admitiu a dificuldade para garantir a classificação. "Estamos indo com todas as forças para chegar à Libertadores. Temos de corrigir coisas, com certeza. O São Paulo recebe as críticas por ter caído nas quartas de final, e não pela forma (como caiu). Queremos nos classificar para a Libertadores, mas não vai ser fácil", comentou o treinador, que também se reuniu com o presidente Julio Casares durante a Data Fifa.

Dos nove adversários até o encerramento do Brasileirão, apenas Botafogo, que briga pelo título, Vasco (10º), Bahia (7º) e Atlético-MG (9º) ocupam a metade de cima da tabela. Criciúma, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Grêmio e Juventude estão na parte de baixo.

Ainda assim, Zubeldía vê pouca diferença entre os clubes: "Todos jogamos por algo. Possivelmente, os times da casa sempre têm leve vantagem, mas vamos corrigir portas para dentro, conversar", projetou.

Para o jogo contra o Vasco, o treinador conta com os retornos do zagueiro Alan Franco e o atacante Calleri, após suspensões. Arboleda e André Silva, porém, estão fora por acumular cartões amarelos.

Outro retorno deve ser o atacante Ferreirinha, após dois meses. Ele sofreu uma lesão muscular na perna esquerda no clássico contra o Palmeiras, em 18 de agosto. Recuperado, ele pode entrar já no time titular, mas a tendência é que comece no banco. Ferraresi (Venezuela), Jamal Lewis (Irlanda do Norte) e Bobadilla (Paraguai) não devem estar à disposição a tempo por causa das convocações para suas seleções.

Já o Vasco vem de um empate em casa contra o Juventude, por 1 a 1. Apesar de ainda não ter alcançado os 45 pontos, 'número mágico' para fugir do rebaixamento, a equipe tem mais tranquilidade, com oito de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

O volante Jair ainda é desfalque para o técnico, por estar gripado. O atleta vivia a expectativa de voltar a jogar, após se recuperar de uma lesão no joelho sofrida em fevereiro. Ainda no meio-campo, Souza também não joga, suspenso. Matheus Carvalho retorna.

Rafael Paiva levou os principais atletas para Campinas, mas pode poupar parte do time, diante da decisão pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG no sábado. Puma Rodríguez, convocado pelo Uruguai, está entre os nomes relacionados, mas não deve ser titular.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Matheus Carvalho e Hugo Moura; Emerson Rodríguez, Philippe Coutinho e Maxime Domínguez; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).