Serena Williams passa por cirurgia para a retirada de cisto no pescoço: 'Está tudo bem'

A ex-tenista americana Serena Williams compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira dizendo que foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um cisto benigno, "do tamanho de uma uva" no pescoço. A ex-atleta informou que o procedimento foi bem sucedido e que "estava tudo bem".

Na mensagem, ela diz que fez uma ressonância magnética em maio deste ano e o diagnóstico inicial era de que não havia necessidade da retirada do tumor. Como ele continuou crescendo, mais exames foram feitos, inclusive uma biópsia, que deu negativo para câncer.

Diante do quadro clínico apresentado, os médicos que assistiram a ex-tenista optaram pelo procedimento cirúrgico. Por meio de um vídeo, em uma cama de hospital, Serena descreveu sua situação e agradeceu pelo sucesso da operação.

"Então aqui estou eu tirando (o cisto). Sinto-me muito grata e sortuda por tudo ter corrido bem e, acima de tudo, estou saudável", afirmou a tenista que completou 43 anos no dia 26 de setembro.

Em uma mensagem separada, ela disse que "continua a recuperação, os cuidados estão sendo tomados e que a sua saúde sempre vem em primeiro lugar", escreveu.

Com um grande currículo nas quadras, ela ganhou 23 títulos de Grand Slam de simples e outros 14 em duplas com sua irmã mais velha, Vênus. Serena Williams passou mais de 300 semanas como número um no ranking da WTA e ganhou quatro medalhas de ouro olímpicas.