Jogo deve ser adiantado

O Botafogo não deve ter seu time mutilado pelas convocações da próxima Data Fifa. De acordo com o GE, a tendência é que a partida do Glorioso contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Brasileirão, inicialmente marcada para 13 de novembro, seja adiantada para o dia 9, o que evitaria o desfalque de jogadores chamados.

Diferente do habitual, o Brasileirão não será paralisado durante a próxima Data Fifa. Por isso, os clubes já buscam soluções junto à CBF buscando o menor prejuízo possível. A entidade está disposta a adiantar a maior quantidade de jogos possíveis da 33ª rodada.