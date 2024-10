Novela sem fim para Hugo Souza

A negociação entre o Flamengo e o Corinthians envolvendo Hugo Souza segue indefinida. O clube paulista fala em escalar o goleiro contra o Rubro-Negro sem pagar a multa de R$ 500 mil, se valendo no entendimento de que já exerceu a opção de compra do atleta, mesmo sem a anuência do Fla. Porém, caso isso aconteça, o Flamengo não vai ter mais a obrigação de negociar o jogador com o Timão.

Caso não haja nenhum acordo entre as partes para a transferência definitiva de Hugo Souza, o Corinthians vai ter 24 horas depois do jogo de domingo para desembolsar a multa de R$ 500 mil, prevista no contrato de empréstimo com o Flamengo.