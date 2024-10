Gómez vê defesa como arma do Palmeiras contra Juventude: 'Perto da vitória se não levar gol'

O técnico Abel Ferreira ganhou um reforço de peso nas atividades desta sexta-feira para a importante e dura visita ao Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. O capitão Gustavo Gómez se apresentou após defender o Paraguai nas Eliminatórias. O defensor não escondeu que será um duro compromisso, mas aposta na força defensiva para a equipe somar três pontos em Caxias do Sul e continuar brigando ponto a ponto com o Botafogo pelo título.

Em temporada com menos derrotas - apenas nove - o Palmeiras tem números de destaque e a defesa é um dos alicerces ao ter sofrido somente 21 gols, ao lado do Internacional. O ataque, por outro lado, é extremamente ofensivo e já mandou 61 bolas nas redes adversárias, o que explica a confiança de Gustavo Gómez.

"(Tudo Isso) É fruto do trabalho do dia a dia. Nós trabalhamos muito com o Abel (Ferreira) a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você está mais perto da vitória quando não toma gol, então isso é muito importante e ainda mais no Brasileirão", explicou. "Esperamos manter essa boa fase e tentar ganhar domingo, pois será muito importante para nós."

Nas atividades desta sexta, o técnico português dividiu os jogadores em dois times, aprimorando saídas de bola, balanços, inversões de jogo, transições, jogadas específicas e finalizações. Por fim, ainda houve uma atividade técnica com dois times com objetivos estabelecidos pela comissão técnica. Gómez treinou bem e não escondeu seu entusiasmo.

"Feliz por voltar depois de uma vitória com a minha seleção e contente por estar aqui em casa treinando com os meus companheiros", disse. "Treinamos muito bem e hoje finalizamos mais um treino nos preparando para o jogo de domingo, que será difícil, fora de casa. Mas meus companheiros ficaram aqui treinando, trabalhando para corrigir algumas coisas e melhorar nos próximos jogos", avaliou.

O defensor paraguaio não se ilude com os 3 a 1 sobre o Juventude no primeiro turno e vê a obrigação do rival em somar pontos contra o risco de queda como um complicador a mais para este domingo, às 20 horas.

"Todos os jogos do Brasileirão são difíceis, ainda mais fora de casa. Eles estão brigando para somar pontos jogando em casa, mas nós também vamos em busca de uma vitória para seguir brigando pelo título", afirmou.