Sainz faz melhor tempo no único treino livre do GP dos EUA e desbanca Verstappen e Norris

O único treino livre para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, realizado nesta sexta, contou com a supremacia da Ferrari. Carlos Sainz foi o mais rápido com o tempo de 1min33s602 e teve em sua cola o companheiro de equipe Charles Leclerc, segundo colocado. Cotados para brigar pelo melhor tempo, Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro, seguido por Lando Norris, da McLaren, em quarto.

A lista dos dez melhores colocados na pista foi composta por Oscar Piastri em quinto seguido por Lewis Hamilton, George Russell, Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.

O fato de receber o formato sprint, com um único treino livre, aumentou a importância da atividade na pista nesta sexta-feira, em Austin, para que os pilotos buscassem o melhor acerto para seus carros. Com pneus duros, Lando Norris, principal rival de Max Verstappen, fechou a sua primeira volta cronometrada em 1min39s704.

As boas condições do tempo ajudaram os pilotos. Com pouco mais de dez minutos, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, já era o mais rápido andando na casa de 1min36 e continuou em um ritmo forte.

O primeiro susto da atividade ficou por conta de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial perdeu o controle de sua Mercedes em uma sequência de curvas no primeiro setor e rodou à frente de Nico Hulkemberg. George Russell, seu companheiro de equipe, também teve problemas. Ele ficou atravessado na pista e a bandeira amarela foi acionada.

O esperado duelo entre Red Bull e McLaren acabou não acontecendo de fato. Na primeira parte do treino, as Ferraris de Leclerc e Carlos Sainz ficaram com os dois primeiros lugares seguidos de Russell, Verstappen e Norris.

Faltando pouco mais de 25 minutos para o fim dos trabalhos, o tricampeão mundial, enfim, se destacou. O holandês da Red Bull cravou o melhor tempo, após utilizar os pneus macios e fez 1min33s855 assumindo a condição de mais rápido. Já Norris, se manteve com a sexta marca.

A parte final reservou mudanças importantes. Carlos Sainz conseguiu ser mais veloz e desbancou Verstappen do primeiro posto. Fernando Alonso também fez uma bela volta e esteve temporariamente entre os primeiros, seguido de Lewis Hamilton em quarto com sua Mercedes e Pierre Gasly em quinto.

Contrariando todas as previsões, a Ferrari se consolidou ao término do único treino livre emplacando Sainz e Leclerc nas duas primeiras posições surpreendendo a Red Bull e a McLaren. Verstappen terminou com terceiro tempo seguido de Norris, que buscou uma recuperação sem conseguir brigar pela dianteira.

Os pilotos voltam à pista por volta das 18h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira para a definição do grid para a corrida sprint, que acontece neste sábado, às 15h. O GP dos Estados Unidos está marcado para as 16h de domingo.

Confira o resultado do único treino livre do GP dos Estados Unidos:

1º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min33s602

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s623

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s855

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s868

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s908

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s963

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min34s093

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min34s096

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min34s112

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min34s313

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min34s364

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s375

13º - Liam Lawson (NEO/RB), 1min34s443

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s618

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s619

16º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min34s638

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s806

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min35s041

19º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min35s248

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min37s219