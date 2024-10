Em dia de zebras, principais favoritos são eliminados na Antuérpia, Estocolmo e Almaty

A ausência de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, líder, segundo e quarto colocados do ranking da ATP, respectivamente, juntos em torneio de exibição em Riad, na Arábia Saudita, e portanto fora dos torneios da semana, abriu caminho para muitos tenistas terem a chance de ganhar um troféu neste fim de semana. Mas a sexta-feira foi de zebras, com os cabeças de chave caindo na Antuérpia, em Estocolmo e em Almaty.

Nono colocado do ranking e cabeça de chave 1 no ATP da Antuérpia, o australiano Alex de Minaur foi eliminado pelo francês Hugo Gaston, nas quartas de final, parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Segundo favorito e algoz do brasileiro Thiago Wild, o grego Stéfanos Tsitsipas também deu adeus, ao perder do checo Jiri Lehecka, com duplo 6/4.

Os resultados surpreendentes na Bélgica não pararam por aí. O terceiro cabeça de chave, o canadense Felix Auger-Aliassime também deu adeus, com virada para o espanhol Roberto Bautista-Agut, parciais de 3/6, 6/2 e 7/6 (8/6).

O dia de resultados surpreendentes se estendeu ao ATP de Estocolmo, na Suécia, onde o russo Andrey Rublev, sétimo do mundo e cabeça 1, foi derrotado pelo veterano suíço Stanislas Wawrinka, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). Assim como na Antuérpia, o segundo favorito também não teve o que comemorar. O norueguês Cásper Ruud levou 7/5 e 7/6 (7/5) o holandês Tallon Griekspoor. O norte-americano Tommy Paul (4º) se salvou, ao bater o sérvio Miomir Kecmanovic por 7/6 (11/9) e 6/2.

Por fim, a zebra também deu as caras em Almaty, no Casaquistão, torneio no qual o norte-americano Frances Tiafoe era o principal favorito e acabou batido pelo australiano Aleksandar Vukic em sets diretos: 6/2 e 7/6 (13/11). Favorito 2, o chileno Alejandro Tabilo perdeu do canadense Gabriel Dialo, com 3/6, 6/3 e 6/4.

Já os cabeças 3 e 4 se garantiram nas semifinais. O russo Karen Khachanova superou o casaque Beibit Zhukayev sem sustos, por 6/2 e 6/4, enquanto o argentino Francisco Cerúndolo fez 6/2 e 6/3 no também casaque Alexander Shevchenko.