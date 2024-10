CRB aproveita expulsão, vira sobre o Brusque e 'dorme' fora da zona de rebaixamento da Série B

No duelo direto para saber quem 'dormiria' fora da zona de rebaixamento, o CRB levou a melhor sobre o Brusque. Após terminar a primeira etapa perdendo por 1 a 0, o time alagoano aproveitou a expulsão de Diego Mathias, jogou todo o segundo tempo com um a mais e conquistou a virada por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). O resultado deixa, momentaneamente, o CRB fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi a primeira vitória como visitante.

Com os gols de Labandeira e Matheus Ribeiro, o CRB chegou a 36 pontos, saltando para a 14ª colocação. Agora o time seca o Paysandu, Botafogo e Ponte Preta para seguir fora da zona de descenso. Já o Brusque, segue na 18ª colocação, com 34 pontos e pode retornar a vice-lanterna ao fim da rodada.

O confronto entre os desesperados começou movimentado, não era por menos, já que as duas equipes entraram em campo com o mesmo objetivo. Quem deu as caras primeiro foi o CRB, em contra-ataque, Labandeira recebeu na área e Ianson apareceu na hora certa para afastar o perigo. Enquanto isso, o Brusque era mais incisivo e pressionava a saída de bola.

Formando uma blitz, os donos da casa abriram o placar, aos 22 minutos. Em cobrança de lateral para área, Pollero fugiu da marcação e bateu na saída do goleiro para marcar. O time catarinense seguiu em cima e quase ampliou com Pollero, mas o atacante chutou para fora. Na reta final, o ritmo de jogo foi caindo, com as duas equipes se poupando para a segunda etapa. Já na reta final, Diego Mathias pisou em Chay e, após revisão no VAR, o atacante Brusque foi expulso, aos 44.

Já era esperado que o Brusque voltaria do intervalo recuado, ainda mais com um jogador a menos. Trocando passes, o CRB encontrava dificuldade para encontrar espaço. Sem conseguir entrar na área, o jeito buscou arriscar de longe, como no chute de longe de Gegê, que passou rente ao travessão. De tanto pressionar, o time alagoano conseguiu furar a retranca catarinense. Após boa troca de passes, após cruzamento na área, Labandeira completou de cabeça para deixar tudo igual, aos 26 minutos.

Depois disso, o Brusque foi obrigado a sair para o jogo, sabendo que iria se expor na defesa. E o CRB aproveitou para virar o marcador. em novo cruzamento na área, desta vez foi Matheus Ribeiro que apareceu para marcar. A reta final foi emocionante, o Brusque se lançou ao ataque e reclamou de pênalti de Anselmo Ramon, onde a bola bateu no braço do atacante. Já o CRB teve chance de matar a partida, com Léo Pereira, sem goleiro, mas Paulinho Moccelin tirou em cima da linha.

Na próxima rodada, o Brusque tem outro confronto direto, desta vez contra a Ponte Preta, na quarta-feira, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Um dia antes, na terça-feira, às 19h, o CRB pega o Mirassol, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 2 CRB

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Cristovam (Ronei), Ianson, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar (Guilherme Queiroz), Paulinho (Marcos Serrato) e Agustín González (Paulinho Moccelin); Diego Mathias, Rodrigo Pollero e Dentinho (Diego Tavares). Técnico: Marcelo Cabo.

CRB - Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Wanderson e Ryan (Willian Formiga); Falcão (Gegê), João Pedro e Chay (Rafael Bilu); Labandeira (Kleiton), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Rodrigo Pollero, aos 22 minutos do primeiro tempo. Labandeira, aos 26, Matheus Ribeiro, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dentinho e Paulinho Moccelin (Brusque); Gegê (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Diego Mathias (Brusque).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (FIFA) (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).