Vasco e Atlético-MG se reencontram para definir primeiro finalista da Copa do Brasil

A Copa do Brasil conhecerá um de seus finalistas neste sábado, quando Vasco e Atlético-MG duelam em São Januário, no Rio, a partir das 18h30, pelo jogo de volta das semifinais. Os cariocas contarão com apoio tradicional de sua torcida no 'Caldeirão', mas os mineiros construíram vantagem valiosa na primeira partida.

No começo do mês, em Belo Horizonte (MG), o Vasco até saiu na frente com gol de Philippe Coutinho, mas Paulinho e Guilherme Arana garantiram a vitória para o Atlético, por 2 a 1. Com isso, o time mineiro joga por um empate para avançar. Já o Vasco precisa vencer por dois gols para chegar à final no tempo normal. Se vencer por apenas um, a decisão vai para os pênaltis.

Quem avançar, pega Corinthians ou Flamengo, que duelam no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã.

Os jogos de volta protagonizaram uma polêmica porque estavam previstos para o meio de semana, mas foram adiados para o fim de semana devido a vários jogadores de Flamengo e Atlético-MG terem sido convocados. Corinthians e Vasco acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reverter a decisão, mas sem sucesso.

O Vasco surpreendeu ao chegar às semifinais e quer conquistar um título nacional após 13 anos. Em 2011, conquistou justamente a Copa do Brasil, até então inédita. Na época, tinha o 'Trem-Bala da Colina', formado por jogadores como Felipe, Diego Souza, Bernardo, Eder Luís e Alecsandro. Nesta edição, passou por Marcílio Dias-SC, Água Santa, Fortaleza, Atlético-GO e Athletico-PR.

O momento do Vasco na temporada, porém, não é bom. O time vem alternando entre derrotas e empates nos últimos sete jogos, contando Brasileirão e Copa do Brasil. Na última quarta, foi com os titulares para enfrentar o São Paulo em Campinas (SP) e perdeu por 3 a 0. Para sentir mais de perto o apoio da torcida, o Vasco abriu o treino de sexta-feira, contando com cerca de 10 mil presentes.

Contra o São Paulo, o técnico Rafael Paiva finalmente atuou com Coutinho e Payet juntos, mas isso não deve se repetir, visando dar consistência na marcação e mais velocidade. O lateral Puma Rodríguez, que serviu a seleção uruguaia, é cotado para atuar como ponta direita, com Payet começando no banco. Na defesa, Maicon e Léo, ambos em baixa com a torcida, disputam uma vaga para formar dupla com João Victor. O restante da escalação não deve ter novidades.

Paiva não deu detalhes da estratégia, mas deseja que o time seja competitivo dentro de casa. "Não posso falar aqui o que vou fazer, mas sabemos que vamos ter que competir muito. O Atlético-MG é uma equipe muito qualificada. É o jogo mais importante nos últimos 11 anos e vamos buscar a final. É importantíssimo para a história do Vasco, para nossa equipe."

O Atlético-MG busca seu terceiro título, já que foi campeão em 2014 e 2021. Nesta edição, entrou na terceira fase e passou por Sport, CRB e São Paulo. Diferente do adversário, não perde há quatro jogos na temporada e no meio de semana empatou por 1 a 1 com o Fortaleza. Como visitante, porém, o retrospecto não é bom: foram três derrotas seguidas e um empate nos últimos quatro jogos.

O técnico Gabriel Milito utilizou nos treinos todos os jogadores que retornaram de suas seleções: o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o volante Alan Franco (Equador) e o atacante Eduardo Vargas (Chile). Além disso, o zagueiro Lyanco, o volante Rodrigo Battaglia e os atacantes Hulk e Paulinho, poupados contra o Fortaleza, também trabalharam normalmente.

Os problemas ficam por conta do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do meia Rubens, ambos titulares no jogo de ida. Com lesões musculares, são dúvidas, mas podem aparecer entre os relacionados. Mariano pode atuar improvisado na esquerda e Igor Gomes no meio. Bernard, Cadu e Zaracho seguem no departamento médico. Fausto Vera e Deyverson não podem mais atuar na Copa do Brasil por terem jogado, respectivamente, por Corinthians e Cuiabá.

Milito reforçou o sonho de chegar à final e garantiu que não pensa na vantagem conquistada em casa. "São duas equipes com o sonho de jogar a final. Não há uma partida a mais. Tentaremos, como eles, fazer o nosso melhor jogo. Esse é nosso sonho. Teremos que fazer um grande jogo. Não iremos para o Rio para defender a vantagem."

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Puma Rodriguez, Vegetti e Emerson Rodriguez. Técnico: Rafael Paiva.

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Rubens) e Guilherme Arana (Mariano); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).