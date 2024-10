Fluzão tem retornos

O Fluminense vai ter dois retornos importantes para enfrentar o Athletico-PR, no Maracanã, em confronto direto na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, na terça-feira. De fora contra o Flamengo, Keno e Marcelo voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Nonato e Thiago Silva, que se recuperam de lesão, ainda são dúvidas para o jogo. Eles terão os treinos de hoje e de segunda-feira para ficarem à disposição.

Com a lesão de Kevin Serna, que corre o risco de não atuar mais em 2024, Keno é uma das opções de Mano Menezes para o ataque - no Fla-Flu, Marquinhos começou atuando no setor depois de três meses. Marcelo vem intercalando titularidade com Diogo Barbosa.

Thiago Silva e Nonato ainda são dúvidas para a partida. Thiago sofreu a pancada no calcanhar no dia 18 de setembro, há um mês, e chegou a treinar no campo. Porém, as dores na região persistiram e fizeram o zagueiro ficar de fora do Fla-Flu. Nonato vem treinando com o grupo após sofrer uma fratura no nariz e tem mais chances de ficar à disposição. No clássico, ele também estava cotado para ser relacionado.

O duelo contra o Athletico-PR é mais um das diversas 'finais' do Fluminense nessa reta final de temporada. O jogo pode afastar o Tricolor de vez do Z-4.