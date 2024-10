Na luta pela liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu por 2 a 1 o Celta de Vigo, ontem, no Estádio Balaídos, pela 10ª rodada, e contou com a estrela de Vini Jr., autor do gol da vitória — Mbappé fez o outro. Com isso, chegou aos mesmos 24 pontos do líder Barcelona, que encara o Sevilla hoje, às 16h.

O francês Mbappé abriu o placar, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Swedberg empatou. Vini garantiu a vitória do Real aos 20 minutos da etapa final.