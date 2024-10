Ceará vira o placar, cola no G-4 e deixa o Ituano na zona de rebaixamento da Série B

Com a necessidade da vitória para se aproximar do G-4 - zona de acesso - da Série B do Brasileiro, o Ceará buscou uma grande virada, por 2 a 1, contra o Ituano, neste sábado, no Estádio Novelli Júnior, pela 32ª rodada. Em Itu, os donos da casa saíram na frente com Thonny Anderson, mas no segundo tempo, viram Aylon e Lucas Rian comandarem a virada cearense, deixando o clube paulista mais próximo do rebaixamento à Série C.

Com a vitória fora de casa, o Ceará subiu para a quinta posição, com 51 pontos, se colocando de vez na briga pelo acesso à elite nacional. No caso do Ituano, o resultado diminui as esperanças do torcedor contra o descenso. Na vice-lanterna, com 31 pontos, caminha para a Série C do Brasileirão de 2025. É o time que mais perdeu: 19 em 32 jogos.

Os dois clubes precisavam do resultado, mas foi o Ceará quem assustou pela primeira vez. Logo aos três minutos, Saulo Mineiro recuperou a bola na área adversária, mas de frente para o gol, bateu fraco de pé esquerdo e desperdiçou grande oportunidade.

Se encontrando aos poucos na partida, o Ituano foi certeiro aos 13 minutos. Marcinho cruzou para dentro da área, e o zagueiro João Pedro furou ao tentar afastar o perigo. A bola sobrou livre para o camisa 9 Thonny Anderson, que bateu de primeira e abriu o placar, 1 a 0 para os donos da casa.

Nos minutos finais, o Ceará cresceu, e quase empatou com um forte chute de fora da área de Lourenço, que explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, ninguém conseguiu ter a mesma eficiência, e as chances criadas ficaram para finalizações de longe. Aos sete minutos, Lourenço arriscou mais uma vez de longe pelo Ceará, mas desta vez ela saiu pelo lado da trave. Pelo Ituano, foi Marcinho quem chutou de perna direita da entrada da área, obrigando o goleiro Bruno Ferreira a fazer boa defesa.

Até que aos 27 minutos, a ousadia de arriscar de fora da área foi recompensada pelos visitantes. Lucas Rian chutou, o goleiro Jefferson Paulino deu rebote e Aylon apareceu para empatar para o Ceará na pequena área.

E apenas seis minutos depois, Lucas Rian pedalou para cima da defesa rubro-negra, cortou para a esquerda, e acertou um balaço no ângulo. Golaço e virada do Ceará, 2 a 1.

O técnico Alberto Valentim mexeu no Ituano, colocando mais atacantes em campo, fragilizando o setor de meio de campo. Claramente abatido, o Ituano não teve forças para buscar o empate no início da chuvosa noite em Itu.

Os times voltam a campo pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão no próximo meio de semana. Na terça-feira, o Ceará terá um desafio contra o Santos, na Vila Belmiro, às 19h. Já o Ituano viaja para Ribeirão Preto na quarta-feira, para mais uma partida decisiva, contra o Botafogo-SP, às 20h, na Arena NicNet.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 CEARÁ

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Gui Mariano, Gui Lazaroni; Xavier (Gabriel Falcão), Leozinho, Miquéias (Neto Berola), Yann Rolim (Álvaro); Thonny Anderson, Leozinho (Vinícius Paiva) e Bruno Xavier (João Carlos). Técnico: Alberto Valentim.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; Lourenço, De Lucca (Richardson), Saulo Mineiro (Barceló), Lucas Mugni (Lucas Rian), Erick Pulga; Aylon (Recalde). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Thonny Anderson, aos 13 minutos do primeiro tempo; Aylon aos 27 e Lucas Rian aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Gustavo, Thonny Anderson e Marcinho (Ituano). Lucas Rian (Ceará).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 43.920,00.

PÚBLICO - 1.892 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).