Hamilton fica decepcionado com 18º lugar no grid e pede para largar do pit-lane em Austin

Lewis Hamilton teve um péssimo desempenho com a Mercedes, neste sábado, durante a classificação para o GP DPs Estados Unidos de Fórmula 1. Decepcionado com o 18º lugar no grid, o heptacampeão mundial acredita que será melhor largar do pit-lane, abrindo possibilidade da equipe fazer alterações no carro para a corrida.

"O carro esteve um pesadelo. Eu provavelmente deveria começar no pit-lane, senão não vou a lugar nenhum", afirmou o britânico, que no ano que vem vai dirigir a Ferrari.

Em entrevista ao cana Sky Sports, Hamilton afirmou que estava otimista para a classificação, após as sessões de sexta-feira. "O carro apresentou um problema na suspensão durante a volta de apresentação da corrida sprint. A equipe tentou consertar, mas o problema permaneceu."

Hamilton é o sexto colocado na classificação, com 177 pontos, logo à frente de George Russell, seu compatriota e do companheiro de equipe, que tem 159. O líder é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 339 pontos, seguido pelo britânico Lando Norris, da McLaren, dono de 285.