Com um a menos, Operário esbarra no Paysandu e perde a chance de encostar no G-4 da Série B

O Operário perdeu a chance de ouro de entrar na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, o time paranaense ficou no empate por 1 a 1 com o Paysandu, neste domingo, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 32ª rodada.

Com o resultado, o Operário acabou caindo para o nono lugar, com 47 pontos, seis atrás do Mirassol, o primeiro dentro do G-4. Já o Paysandu comemorou o tento fora de casa que lhe deixou na 14ª posição, com 37, ainda na luta contra o rebaixamento.

O Operário começou pressionando o Paysandu. Antes do fim do primeiro minuto, Maxwell soltou uma bomba, que passou pelo lado direito do goleiro Matheus Nogueira. Essa foi só a primeira de uma sequência de boas oportunidades do time paranaense. Ronald e Daniel também desperdiçaram grandes chances de tirar o zero do marcador.

O Operário construía as melhores chances, mas o Paysandu só precisou de uma para fazer 1 a 0. Com 15 minutos, Paulinho Bóia partiu pela direita e descolou um cruzamento na medida para Ruan Ribeiro mergulhar e, de cabeça, mandar para o fundo das redes.

Após mexer no marcador, os bicolores ficaram mais com a bola e a partida mais equilibrada. Já na reta final do primeiro tempo, o Operário buscou o ataque, mas não chegou ao gol. Vinícius Diniz teve as chances mais claras pelo time paranaense.

O segundo tempo foi diferente, o Operário se jogou ainda mais ao ataque e acabou recompensado. Rodrigo Rodrigues dividiu com Bryan Borges e o árbitro assinalou pênalti, com ajuda do VAR. Aos 13, Maxwell foi para a cobrança e empatou.

O Operário tinha o domínio da partida, mas Willian Machado se viu obrigado a parar um contra-ataque do Paysandu e, por ser o último homem da defesa, acabou expulso. A partir daí o panorama mudou, o Paysandu começou a ficar mais com a bola e quase marcou aos 34. Borasi chutou e Rafael Santos espalmou para salvar o time da casa.

Nos acréscimo, o Operário saiu para o tudo ou nada, mas não conseguiu sair com a vitória. A melhor chance foi com Felipe Augusto, que viu a trave tirar os três pontos da equipe paranaense.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Coritiba na quarta-feira, às 19h30, no estádio do Mangueirão, em Belém (PA). No mesmo dia, às 21h30, o Operário recebe o América-MG, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 1 X 1 PAYSANDU

OPERÁRIO - Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano (Pará); Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Pedro Lucas (Rodrigo Rodrigues); Ronald (Felipe Augusto), Daniel (Jacy) e Maxwell (Nathan). Técnico: Rafael Guanaes.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Quintana e Lucas Maia (Kevyn); Matheus Trindade (Netinho), João Vieira e Robinho (Jean Dias); Paulinho Bóia (Joel), Ruan Ribeiro (Val Soares) e Borasi. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Ruan Ribeiro, aos 15 minutos do primeiro tempo. Maxwell, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maxwell e Rodrigo Rodrigues (Operário)

CARTÕES VERMELHOS - Willian Machado (Operário)

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).