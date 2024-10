Verstappen despista sobre polêmica com Norris e festeja 3º lugar no GP dos EUA: 'Muito bom'

Max Verstappen não conseguiu ser rápido suficiente para repetir a boa apresentação mostrada na sprint, mas não escondeu a felicidade ao terminar o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 na terceira colocação, graças à punição de cinco segundos atribuída a Lando Norris, que acabou caindo para o quarto lugar, por ultrapassar os limites de pista durante a corrida.

O holandês cravou uma batalha com Norris e chegou a ser ultrapassado nas voltas finais. Na ocasião, o piloto da McLaren estava fora da pista quando conseguiu superar o holandês, que cobrou punição ao rival em contato com a Red Bull através do rádio. Na entrevista ao final da corrida, no entanto, evitou entrar em polêmica.

"Eu tenho minha opinião, não preciso dizer aqui, vou deixar os comissários fazerem o que eles querem", disse o holandês, antes de comemorar o resultado, que o faz abrir 57 pontos de vantagem para Norris no Mundial de Pilotos.

"Para mim foi uma corrida difícil. Foi um pouco diferente comparado com ontem (sábado). Foi uma batalha difícil, eu fiz tudo para deixar ele (Norris) para trás. Estar no pódio é muito bom", completou.

Em busca do tetracampeonato mundial, Verstappen chegou aos 354 pontos, contra 297 de Norris. Charles Leclerc, que venceu o GP dos Estados Unidos, seguido por Carlos Sainz, tem 275.

Os pilotos voltam às pistas no fim de semana do dia 27 de outubro para o Grande Prêmio do México. A largada está prevista para as 17h, pelo horário de Brasília, no circuito Hermanos Rodríguez.