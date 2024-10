Filipe Luís avalia mudança no Flamengo após expulsão de Bruno Henrique: 'Tudo estava previsto'

O Flamengo é finalista da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido. O time rubro-negro segurou o Corinthians após ficar com dez jogadores em campo e empatou por 0 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O resultado, somado com a vitória por 1 a 0 no Maracanã, deu ao time carioca a oportunidade de disputar novamente o título da competição nacional.

Em entrevista após a partida, o técnico Filipe Luís comentou sobre a expulsão do atacante Bruno Henrique aos 28 minutos do primeiro tempo, após dura falta em Matheuzinho. O treinador promoveu a entrada do zagueiro Fabrício Bruno no lugar do atacante Gabigol e a estratégia para conter a pressão do Corinthians funcionou.

"Falaria o mesmo se tivéssemos perdido. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto, me planejo. Nós sempre planejamos, mas nem sempre sai do mesmo jeito que esperávamos. Uma expulsão sempre é prevista. É um possível cenário do jogo", disse o treinador.

"Vivi muitas experiências, já joguei e treinei vários sistemas com um a mais ou um a menos. Nós decidimos muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta imediata do treinador para saber o que fazer nesses momentos", completou.

De acordo com Filipe Luís, Bruno Henrique fez uma grande partida até o momento do cartão vermelho. O treinador aproveitou a ocasião também para elogiar o desempenho do time.

"A expulsão foi uma pena porque era o melhor em campo. Estava sendo um perigo constante no lado do Matheuzinho. Atacante e defendendo bem. Perdê-lo e ficar com um a menos é um golpe importante para a equipe, mas tenho um grupo de homens fantásticos e tenho que exaltar o que fizeram hoje, o que se doaram e correram. Mesmo com outro resultado, falaria a mesma coisa. Conheço o grupo como ninguém e sei a ambição que têm para ganhar. Sou um privilegiado por treinar esse grupo", avaliou.

Questionado sobre o atacante Michael, que não esteve em campo nesta tarde, Filipe Luís falou sobre a forma física do jogador, que se recuperou recentemente de uma grave lesão.

"O Michael não entrou por um motivo tático. Mas é um jogador que vai ter minutos praticamente em todos os jogos. Quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível. Estou fazendo de tudo por ele e todos", finalizou.

Quase sempre em suas explicações, o técnico elogiou a entrega de seus jogadores e deixou claro que este espírito de luta será necessário para conquistar o título diante do Atlético-MG.

"Os jogadores deixaram o campo exaustos, eles deram a vida e saíram machucados de campo. Quem joga no Flamengo sabe o que significa e quer botar a sua foto na parede, quer ser campeão. Quando não dá, claro que dói muito", finalizou.

A final de 2024, entre Flamengo e Atlético-MG vai ter dois jogos marcados para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão sorteados na próxima quinta-feira, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.