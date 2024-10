FIA aplica multa de R$ 3 milhões à organização do GP dos EUA de F-1 por invasão de pista

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aplicou uma multa na organização do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta segunda-feira. Um dia depois da corrida disputada no Circuito das Américas, em Austin, a FIA multou o GP em 500 mil euros, equivalente a R$ 3 milhões, por causa da invasão de fãs na pista.

A invasão aconteceu pouco depois da bandeirada final e contou com torcedores perto da pista quando os carros ainda se encaminhavam aos boxes após a volta final. De acordo com a apuração dos comissários da FIA, cerca de 200 torcedores invadiram o traçado, superando dois muros e alambrados de proteção.

Na avaliação do caso, os comissários decidiram por uma multa de 500 mil euros. Mas, considerando se tratar de um primeiro caso do tipo em Austin, decidiram suspender 350 mil, condicionado a alguma nova infração das regras até 31 de dezembro de 2026. Na prática, o promotor do GP americano terá que desembolsar 150 mil euros, cerca de R$ 927 mil.

Os comissários cobraram ainda ações para que novas invasões do tipo não aconteçam no futuro. "O promotor é obrigado, até 31 de dezembro de 2024, a enviar à FIA um plano formal

de remediação que, na opinião da FIA, aborde adequadamente esta questão, mas também

avalie se existem outras áreas de incursão em potencial ao redor do circuito", informaram os comissários no documento da punição. "A segurança do público é de suma importância para o esporte."

A corrida de domingo foi vencida pelo monegasco Charles Leclerc, que fez dobradinha da Ferrari com Carlos Sainz Jr. Líder do campeonato, o holandês Max Verstappen completou o pódio. A F-1 volta já no próximo fim de semana, com o GP do México. O primeiro treino livre na Cidade do México está marcado para começar às 15h30.