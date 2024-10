Fora por lesão, Alisson tem contrato renovado com o São Paulo até dezembro de 2027

O Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, antecipou o São Paulo e divulgou o novo vínculo contratual do meia Alisson, válido até dezembro de 2027. O contrato anterior do atleta, que se recupera de uma grave lesão no tornozelo, terminaria em 2026. Com isso, a ampliação foi de um ano.

Alisson se lesionou na partida frente ao Grêmio, em julho. Em um primeiro momento, o retorno era estipulado apenas para 2025. No entanto, o meia respondeu bem aos tratamentos e tem chance de voltar ainda nesta temporada para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo trata a situação com cautela e não vai queimar etapas para colocar o jogo de volta em campo. Com 35 anos, Alisson já defendeu a camisa tricolor em 130 oportunidades, com sete gols marcados, 11 assistências e dois títulos, a Copa do Brasil, de 2023, e a Supercopa Rei, de 2024. O atleta vinha sendo um dos pilares do elenco, antes de se lesionar

Ainda sem poder contar com Alisson, o São Paulo se prepara para enfrentar o Criciúma, em duelo marcado para o próximo sábado, às 21h, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada do Brasileirão. O elenco recebeu dois dias de folga e só voltará aos treinos nesta terça-feira, no período da tarde.

O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 50 pontos, atrás apenas de Botafogo (61), Palmeiras (60), Fortaleza (56) e Flamengo (51). A meta do clube, segundo o técnico Luis Zubeldía, é colocar o clube na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.