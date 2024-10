Mirassol bate o CRB com gol no fim e se firma no G-4 da Série B

O Mirassol conquistou uma vitória importante nesta terça-feira, no estádio Rei Pelé, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ao superar o CRB por 1 a 0, com gol no fim, e se firmou na briga pelo acesso.

Com o resultado, o Mirassol foi a 56 pontos e saltou para a terceira colocação, abrindo ainda cinco de vantagem para o Ceará, primeiro time fora do G-4, com 51. Já o time alagoano parou em 36 e segue apertado na briga contra o rebaixamento, com um de vantagem para a Ponte Preta, primeiro time no Z-4.

O duelo começou agitado em Maceió (AL). Logo aos dois minutos, Hereda aproveitou um cruzamento da esquerda, dominou na área e bateu com curva, para uma grande defesa de Muralha. Aos 10, o Mirassol respondeu com Zeca, que bateu escanteio na direção do gol e Matheus Albino evitou o gol olímpico.

No lance seguinte, Zeca cruzou na direção de João Victor, que mandou de 'peixinho' e Albino pegou no cantinho. O jogo então esfriou e só voltou a ter novas emoções aos 34, quando Léo Pereira aproveitou rebote da defesa e mandou uma bomba, para defesa de Muralha. Aos 46, Dellatorre recebeu de Gabriel cara a cara com Albino, bateu cruzado e o goleiro do CRB fez um milagre, levando o jogo para o intervalo empatado.

Na volta para o segundo tempo, as equipes passaram a se estudar mais e criaram poucas chances nos minutos iniciais. A primeira boa chance foi de Dellatorre, que aos 14 invadiu a área, tirou de Saimon e chutou cruzado, para mais um milagre de Matheus Albino.

E quando parecia que o jogo acabaria sem gols, aos 43, Saimon saiu jogando errado, Danielzinho aproveitou a falha e tocou para Iury Castilho, que avançou em velocidade, tocou por cobertura e garantiu a vitória do Mirassol. No desespero e sob vaias da torcida, o CRB não reagiu.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a próxima rodada da Série B. O Mirassol volta a campo no sábado, quando a partir das 17h encara a Ponte Preta, no Maião. Na segunda-feira, o CRB vai até o estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 MIRASSOL

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Wanderson (Gustavo Henrique) e Willian Formiga (Ryan); Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Chay); Labandeira (Kleiton), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos.

MIRASSOL - Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Gustavo e Zeca; Danielzinho, Neto Moura (Rodrigo Andrade) e Gabriel (Bruno Matias); Fernandinho (Iury Castilho), Dellatorre (Léo Gamalho) e Negueba (Chico Kim). Técnico: Mozart.

GOL - Iury Castilho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Falcão e Anselmo Ramon (CRB).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).