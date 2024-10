Vila Nova vence Amazonas no final e mantém o sonho do acesso na Série B

O Vila Nova provou mais uma vez que segue vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), o time goiano não teve vida fácil, mas venceu o Amazonas, por 1 a 0, com gol marcado por Júnior Todinho nos acréscimos do segundo tempo.

Com esta vitória, o Vila Nova foi aos 52 pontos e subiu para a quinta colocação. O Mirassol, primeiro time dentro do G-4, tem 56. Já o Amazonas, apesar da derrota, segue tranquilo, já que com 45 pontos, na 11ª colocação, praticamente não tem risco de ser rebaixado.

O duelo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Porém, as oportunidades claras só foram acontecer no final do primeiro tempo. Aos 39, em um contra-ataque rápido do Amazonas, Ênio recebeu um cruzamento na área e finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol.

A resposta do Vila Nova, que até teve mais posse de bola na primeira metade do jogo, veio apenas nos acréscimos. Aos 51, Cristiano recebeu fora da área e soltou o pé, mas Marcão se esticou inteiro e fez a defesa, mandando a bola para escanteio.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu da mesma forma, agora com os times criando as melhores chances em lances de bolas paradas. Aos 22, Diego Torres cobrou falta pelos lados do Amazonas, mas mandou para fora. Dois minutos depois, em mais uma cobrança de falta, Alesson tirou tinta da trave, em outra boa chance do Vila Nova.

Em outra cobrança de falta de Diego Torres, aos 33, o Amazonas acertou o travessão. Nos minutos finais, os dois times se mandaram ao ataque. E, depois de tanto tentar, o Vila Nova conseguiu tirar o zero do placar aos 50 minutos do segundo tempo, para ficar com a vitória. Depois de um bate rebate na área, Júnior Todinho pegou a sobra e bateu colocado, no alto, sem chances para o goleiro Marcão.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da 34ª rodada da Série B. Já nesta sexta-feira, o Vila Nova visita o Avaí, no estádio da Ressacada, às 21h30. Na próxima terça-feira, o Amazonas recebe o Botafogo-SP, na Arena da Amazônia, em Manaus, também às 21h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 AMAZONAS

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Dankler e Rhuan (Éric Davis); Ralf (Arilson - Du Fernandes - João Lucas), Cristiano e Igor Henrique (Emerson Urso); Gabriel Silva (Henrique Almeida), Júnior Todinho e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Erick Varão (Gustavo Ermel), Barros e Diego Torres; Matheus Serafim (Cocote), Ênio e Bruno Lopes (Sassá). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Júnior Todinho, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano e Dankler (Vila Nova) e Alvariño, Bruno Lopes, Cocote e Ênio (Amazonas).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 184.955,00.

PÚBLICO - 8.245 total - 7.963 pagantes.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).