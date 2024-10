Usado por Palmeiras e São Paulo, Brinco de Ouro amplia capacidade para 21 mil pessoas

O Guarani anunciou, nesta quarta-feira, a ampliação da capacidade máxima do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que, além dos jogos do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, recentemente recebeu partidas de Palmeiras e São Paulo na elite nacional.

O clube campineiro recebeu o laudo do Corpo de Bombeiros que autorizou o estádio a abrigar até 20.580 torcedores, tornando-o apto a receber torneios da Conmebol, como Libertadores e Sul-Americana, até as quartas de final. A capacidade atual é de 18.170.

"Esta é uma notícia extremamente positiva para o Guarani. Nós investimos na reestruturação e modernização do Brinco de Ouro e promovemos melhorias importantes, por isso conseguimos novas oportunidades com outros clubes, o que nos trouxe um bom retorno esportivo e financeiro", afirmou Erik Franco, vice-presidente de patrimônio do clube. "O Brinco de Ouro é um dos palcos mais tradicionais do futebol brasileiro e esse aumento na capacidade o qualifica ainda mais daqui para frente."

A proximidade da capital paulista e o gramado considerado "top" pelo técnico Abel Ferreira levaram o Palmeiras, na impossibilidade de atuar no Allianz Parque, a mandar duas partidas no Brinco de Ouro neste Brasileiro. A equipe alviverde derrotou o Cuiabá por 5 a 0, em agosto, e o Atlético-MG, por 2 a 1, em setembro, com ingressos esgotados. Neste mês, o São Paulo bateu o Vasco por 3 a 0 no estádio campineiro.

A próxima partida no local será na terça-feira, quando o Guarani, que briga contra o rebaixamento na Série B, receberá o vice-líder Novorizontino, no encerramento da 34ª rodada.