Mercedes terá Antonelli no lugar de Hamilton no 1º treino do GP do México: 'Desafio animador'

O italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, terá no GP do México, neste fim de semana, sua segunda chance de pilotar o carro da Mercedes em um treino livre. Substituto confirmado do heptacampeão mundial Lewis Hamilton para 2025, o jovem piloto estará mais uma vez em sessão do TL1, na sexta-feira, após fracassar em Monza ao parar no muro após poucos minutos na pista.

Depois de parar nas barreiras de proteção em Monza, Antonelli ganha nova oportunidade e não esconde a ansiedade por ajudar a Mercedes, que surpreendeu o mundo da Fórmula 1 ao anunciá-lo como companheiro de George Russell para o próximo ano na vaga de Hamilton.

"Estou ansioso para pilotar no TL1 e fazer a minha parte para ajudar a equipe a ter uma boa largada na pista neste fim de semana", disse Antonelli na chegada ao México. "É um novo circuito para mim e um para o qual tenho trabalhado duro para me preparar. A altitude o torna único e é um desafio que estou animado para experimentar."

Antonelli estará na pista, no Autódromo Hermanos Rodriguez, na sexta-feira, enquanto Hamilton volta para a disputa da pole position e da corrida, agendada para o domingo. "Quero agradecer à equipe por me dar esta oportunidade de contribuir", demonstra alegria o italiano.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, não esconde sua confiança no garoto e espera que desta vez não ocorra nenhum imprevisto e Antonelli possa mostrar o motivo de ter sido o escolhido para 2025. "Estamos ansiosos para ver Kimi continuar seu desenvolvimento na pista no México", disse Wolff.

Pelo regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), todos os pilotos de Fórmula 1 devem ficar ausentes de ao menos um primeiro treino livre na temporada para que um novato seja testado. Na semana passada, a entidade anunciou que o requisito aumentará para duas vezes por temporada a partir de 2025.