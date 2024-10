Atacante Ricardo Mathias renova com o Internacional até 2028

Responsável por evitar a derrota do Internacional para o Corinthians, anotando o gol de empate por 2 a 2 nos acréscimos, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ricardo Mathias teve seu contrato renovado com o clube gaúcho até o final de 2028.

O Internacional anunciou o novo acordo com o atacante de 18 anos, nesta quarta-feira, após longa negociação. Ricardo Mathias é uma das jovens promessas do clube e já atrai o interesse do futebol europeu.

Caso a negociação se arrastasse, o atleta poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro e sair sem custos, já que o vínculo anterior se encerraria em julho de 2025.

Contratado da Ferroviária para a equipe sub-17, em 2022, Ricardo Mathias se destacou na base colorada. No sub-20, ele marcou 22 gols em 35 partidas e se salvou da péssima campanha do Internacional na última Copa São Paulo de juniores, com três gols anotados em três jogos.

Promovido ao elenco profissional nesta temporada, o centroavante foi acionado em cinco partidas pelo técnico Roger Machado e fez seu primeiro gol contra o Corinthians, após ter entrado em campo aos 36 minutos do segundo tempo.

Embalado por uma série invicta de sete partidas, incluindo a vitória sobre o rival Grêmio na última rodada, o Internacional visita o Atlético-MG, no sábado, às 19h. A equipe gaúcha ocupa a sexta posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos, um a menos que o São Paulo, mas tem um jogo atrasado.