Thiago Silva forçou a barra na Liberta

A participação de Thiago Silva na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela Libertadores, piorou o quadro clínico do jogador. Desfalque contra o Athletico-PR, o zagueiro segue tratando uma lesão no calcanhar esquerdo que já o fez perder quatro jogos do Brasileirão desde 25 de setembro.

Exames de imagem não mostraram quaisquer problemas mais sérios ou ligamentares, mas Thiago reforçou estar com dores na semana passada, antes do Fla-Flu. O problema está na dobra do pé esquerdo, considerada uma região de difícil acesso no tratamento e que precisa de muita cautela.