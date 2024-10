Varela se pronuncia e pede desculpas

Após toda a repercussão do vídeo em que aparece levando uma dura de policiais perto da confusão, o Varela deu sua versão sobre os fatos e pediu desculpas para os torcedores do Mengão. No local, ele chegou a ser xingado por rubro-negros que estavam filmando.

"Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras!", revelou.