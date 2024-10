Perto da Glória Eterna

O Botafogo caminha a passos largos para chegar à primeira final da Libertadores de sua história. O Glorioso teve uma atuação de gala ao golear por 5 a 0 o Peñarol, na noite de ontem, no Nilton Santos, e mostrar para os uruguaios que futebol se resolve dentro de campo. Savarino (2), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os gols.

As duas equipes voltam a se enfrentar novamente na próxima quarta-feira, às 21h30, e o Fogão pode perder por até quatro gols de diferença para se classificar. Como o Atlético-MG derrotou o River Plate por 3 a 0, em Belo Horizonte, na outra semifinal, o Brasil está muito perto de garantir o sexto título consecutivo da Libertadores. A decisão será em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

No primeiro tempo, além da catimba uruguaia, o Fogão teve que enfrentar também o árbitro, que entrou na onda do Peñarol e parou muito o jogo. Na etapa final, venceu o time que entrou em campo para jogar futebol. O Fogão colocou a bola no chão e deu um espetáculo.

Savarino foi o cara do jogo e marcou duas vezes. Barboza aproveitou uma confusão na área em cobrança de escanteio e marcou seu primeiro gol com a camisa do Fogão. Luiz Henrique e Igor Jesus fecharam o caixão uruguaio.