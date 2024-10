Vasco retorna a São Januário para disputar jogo atrasado do Brasileiro com o Cuiabá

Depois que o Vasco viu acabar o sonho de chegar à final da Copa do Brasil, agora volta a se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira faz contra o Cuiabá um jogo atrasado da 19ª rodada, dentro de São Januário, a partir das 19 horas.

O cruzmaltino tenta se manter na primeira parte da tabela, de olho numa vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano, enquanto o Dourado precisa pontuar para tentar sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas.

Apesar da eliminação da Copa do Brasil, o Vasco foi aplaudido por sua a torcida após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário. É um handicap para se reabilitar da derrota pro 3 a 0 sofrida diante do São Paulo, na última rodada, no Morumbi. Com 37 pontos, o time carioca ocupa a décima posição. O Cuiabá ainda é vice-lanterna, com 27 pontos e vem de empate sem gols, fora de casa, com o lanterna Atlético-GO.

No Vasco, o técnico Rafael Paiva sinalizou que vai manter a mesma base que empatou com o Atlético-MG, no último sábado, pela semifinal da Copa do Brasil. Há uma pequena dúvida sobre a permanência do lateral Puma Rodríguez como ponta direita. Se ele não for confirmado, Rayan entra em seu lugar.

Após cumprir suspensão na derrota por 3 a 0 do São Paulo, o volante Souza volta a ser opção. A maior novidade, porém, é a presença entre os relacionados do volante Jair. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, com rompimento de ligamentos, mas estava animado pela manhã no CT Moacyr Barbosa, onde os vascaínos realizaram o último treinamento antes do jogo.

No Cuiabá, o técnico Bernardo Franco deve mudar o esquema tático, passando a atuar com uma linha de quatro zagueiros. O motivo desta opção é pelo veto do zagueiro titular Alan Empereur. Ele machucou o pé esquerdo no empate sem gols com o Atlético-GO, não treinou nesta quarta-feira e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Com isso, Bruno Alves formará o miolo de zaga ao lado de Marllon. Além disso, o lateral-direito Matheus Alexandre, está de volta, bem como o meia Lucas Fernandes. Ambos cumpriram suspensão automática. O atacante Dérik Lacerda voltou a treinar e foi relacionado, sendo opção. Ele vinha treinando à parte, punido pela comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CUIABÁ

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez (Rayan), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral, Denilson e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).