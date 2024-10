Guarani luta para se manter vivo na Série B e Sport quer colar no líder Santos

Apesar de embalado pela vitória no clássico com a Ponte Preta, o Guarani segue em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um duelo complicado pela frente. Nesta quinta-feira, às 21h30, visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE), em duelo que finaliza a 33ª rodada. O adversário está em boa fase e quer se manter consolidado na zona de acesso (G-4).

Dos quatro confrontos diretos seguidos que precisou fazer, o Guarani perdeu dois, contra Ituano (1 a 0) e Botafogo-SP (3 a 2), mas se recuperou e venceu os dois últimos, contra CRB (2 a 1) e Ponte Preta (1 a 0). Com isso, chegou a 31 pontos, mas ainda segue na lanterna (20º), iniciando a rodada com cinco pontos a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento (Z-4).

Como o Guarani não sofreu nenhum cartão amarelo no dérbi, o técnico Allan Aal não tem nenhum novo desfalque para este duelo e as dúvidas ficam apenas por conta dos lesionados. Antes do último jogo, o goleiro Pegorari e o volante Anderson Leite sofreram lesões musculares. Vladimir será mantido no gol, mas Anderson Leite, se tiver condições, volta ao setor no lugar de Heitor, lateral que foi improvisado.

O Sport, por outro lado, teve sete vitórias, três empates e apenas uma derrota nos últimos 11 jogos. Com 56 pontos, está em terceiro lugar, atrás apenas de Santos (59) e Novorizontino (57), que já atuaram na rodada. Se vencer, abrirá sete pontos de vantagem para o quinto colocado Vila Nova, que tem 52. Não é possível assumir a liderança devido ao saldo de gols favorável ao Santos, atualmente 21 a 13.

Time que mais recebeu cartões amarelos nesta competição, o Sport terá três desfalques por suspensão: o volante uruguaio Fabricio Dominguez, o meia argentino Christian Ortíz e o meia brasileiro Pedro Vilhena.

A boa notícia fica por conta do provável retorno do goleiro Caíque França. Ele foi desfalque na vitória por 3 a 1 diante do Botafogo por precaução, já que no jogo anterior teve uma torção no tornozelo. Assim, Thiago Couto volta ao banco.