Rio Open anuncia novo torneio que dará convite para qualifying do ATP 500

A organização do Rio Open anunciou um novo torneio nesta quinta-feira. A competição será disputada entre os dias 10 e 15 de dezembro, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, e terá como prêmio um convite para a chave de qualifying, fase preliminar da competição carioca, de nível ATP 500.

O torneio foi batizado de Procopio Cup, em homenagem a Alcides Procópio, referência do tênis paulista e nacional. A competição vai substituir a Maria Esther Bueno Cup, que contou com três edições, também disputadas em São Paulo. no fim do ano.

A nova competição, contudo, terá formato diferente. Enquanto a Maria Esther Bueno Cup focava nos tenistas mais jovens, de até 24 anos, a Procopio Cup amplia o leque, sem restrições de idade. Serão também oito tenistas, mas que se classificarão somente pelo critério do ranking, a exemplo do ATP Finals.

Os oito atletas serão divididos em dois grupos de quatro tenistas cada. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. Os vencedores de cada semi disputarão a grande final, valendo o convite no qualifying do Rio Open, em fevereiro de 2025. A lista dos tenistas classificados será anunciada nas próximas semanas.

"Criamos um novo evento com o objetivo de dar oportunidade para os melhores brasileiros no ranking da ATP de jogarem o Rio Open, independente da idade. Tem muito tenista que sonha com a chance de jogar o maior torneio que temos aqui no Brasil, na América do Sul, mas acaba não conseguindo e essa é a chance dele jogar um torneio com os melhores do país e sair com a vaga no qualifying", afirma Thomaz Costa, diretor do novo torneio.

A competição faz homenagem a Alcides Procópio, ex-tenista que fez história no tênis nacional. Falecido em 2002, aos 86 anos, ele foi o primeiro campeão brasileiro de adultos, o primeiro brasileiro a ganhar jogos em Wimbledon e o primeiro tenista nacional a conquistar um título internacional.

Foi ainda um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e criador do Banana Bowl, considerado um dos maiores torneios infantojuvenis do mundo, inspirado pelo norte-americano Orange Bowl. Procopio ainda presidiu a Federação Paulista de Tênis por 19 anos e criou a primeira empresa nacional de fabricação de raquetes de tênis e outros equipamentos.

"O meu pai certamente está muito orgulhoso em ver o nome dele associado a um evento desse calibre no clube que ele frequentou a vida toda. O pioneirismo dele pavimentou o caminho de muitos tenistas e espero que a Procopio Cup possa ajudar a seguir construindo essa história de sucesso do tênis brasileiro", diz Suzana Procópio, filha de Alcides. Procópio vem a ser avô de Luiz Procopio Carvalho, diretor do Rio Open.

Maior torneio da América do Sul, a competição carioca será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. O alemão Alexander Zverev, número três do mundo e campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, está confirmado na chave principal.