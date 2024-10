Sport faz três gols no 1º tempo, goleia o Guarani e segue na cola do Santos na Série B

Na caça ao líder Santos, o Sport teve uma noite de quinta-feira tranquila na Ilha do Retiro, no Recife (PE). No encerramento da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano fez três gols no primeiro tempo e não encontrou dificuldades para golear o Guarani, por 4 a 0, caminhando a passos largos para o acesso à Série A de 2025.

Com gols de Fabinho, Chrystian Barletta e Felipinho, o Sport chegou a 59 pontos, empatado com o Santos, mas com quatro gols de desvantagem no saldo (21 a 17). Mais duas vitórias, praticamente sacramenta a volta dos nordestinos à elite nacional.

Já o Guarani, passada a euforia de vencer o maior rival Ponte Preta na última rodada por 1 a 0, fora de casa, sofreu um duro golpe de realidade. Segue em último lugar, com apenas 31 pontos, a cinco do CRB, primeiro fora da degola.

Precisando do resultado, o Sport demorou para engrenar na partida, encontrando uma forte defesa do Guarani, o time errava passes próximo a área e tirava a paciência do torcedor. Os visitantes não se abdicaram de jogar e, nos poucos espaços que encontrou, Caio Dantas não levou perigo ao gol de Caíque França.

Aos poucos, o Sport foi controlando a ansiedade e num belo passe de letra de Barletta, Fabinho bateu de bico para abrir o placar, aos 29 minutos. O gol deu ânimo aos donos da casa, que ampliaram logo depois. Barletta recebeu na entrada da área e bateu forte para ampliar, aos 39. Entregue, o Guarani não reagiu e ainda viu Felipinho receber livre na área e fazer o terceiro, aos 45.

O Sport voltou mais relaxado para a segunda etapa. Com a vantagem, deixou a bola com o Guarani nos primeiros minutos, que chegou a assustar em cobrança de falta de Pierre, que obrigou Caíque França a jogar para escanteio. Com o passar do tempo, o ânimo do Guarani foi caindo e o Sport voltou a tomar conta do duelo.

Com as substituições, os donos da casa chegaram com perigo. Zé Roberto recebeu na área e parou em Vladimir. Depois, Lenny Lobato parou no travessão. A pressão surtiu efeito e o Sport transformou a vitória em goleada, aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, Chico pegou a sobra e fechou o placar.

O Sport volta a campo na segunda-feira, às 21h, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O Guarani atua na terça-feira, às 21h30, no confronto paulista diante do Novorizontino, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 0 GUARANI

SPORT - Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho (Pedro Martins), Felipe (Fábio Matheus) e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Wellington Silva. Técnico: Pepa.

GUARANI - Vladimir; Yan, Douglas, Matheus Salustiano (Lucas Adell) e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Pierre), Heitor (Reinaldo) e Luan Dias (Bruno Mendes); João Victor (Marlon Maranhão) e Caio Dantas. Técnico: Alan Aal.

GOLS - Fabinho, aos 29, Chrystian Barletta, aos 39, e Felipinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Chico, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Heitor e Bruno Mendes (Guarani).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 675.015,00.

PÚBLICO - 24.846 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).