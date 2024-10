Vila Nova tenta encostar no G-4 em dia de duelos do meio da tabela da Série B

O Vila Nova abre a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, diante do Avaí. O time goiano tenta encostar no G-4 para voltar à briga pelo acesso. Enquanto isso, Goiás e Amazonas fazem uma partida sem muitas pretensões pela 18ª rodada.

O Vila Nova vem de vitória sobre o Amazonas por 1 a 0, mas o caminho é difícil. Isso porque o Mirassol, quarto colocado, já tem 56 pontos, quatro a mais do que o time goiano. Ou seja, para brigar pelo acesso até o fim, não pode mais perder.

Já o Avaí soma seis jogos sem vitória e aparece no 12º lugar, com 43 pontos. Como não tem mais chances de acesso, o objetivo é iniciar o planejamento para 2025, assim como Enderson Moreira falou em coletiva de imprensa.

Melhor visitante da Série B, o Vila luta para tentar melhorar seu desempenho fora de casa. O time goiano conquistou apenas 12 pontos, com três vitórias, três empates e dez derrotas. Em casa, no entanto, o Avaí não vai tão bem. São sete triunfos, quatro revezes e seis empates.

Já Goiás e Amazonas se enfrentam na Serrinha. O time esmeraldino tem 45 pontos. Internamente, o elenco já não trata mais o acesso com otimismo, assim como o rival, que vem comemorando o 11º lugar, com 45 pontos, em sua primeira participação na divisão.

O rebaixamento também não preocupa, neste momento, nenhuma das equipes. O Botafogo-SP, primeiro dentro da degola, tem 36 pontos.