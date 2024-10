Hansi Flick evita comparar Barça x Real com clássicos alemães: 'Não há nada como El Clasico'

Acostumado aos grandes jogos na Alemanha, Hansi Flick, técnico do clube catalão, colocou o confronto entre Real Madrid e Barcelona, marcado para este sábado, no Santiago Bernabéu, em um patamar bastante elevado em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira. "Temos muita rivalidade na Alemanha, mas não há nada como o 'El Clasico'. Mal posso esperar".

Pronto para o confronto mais aguardado do torneio, o treinador alemão demonstrou estar preparado para disputar o seu primeiro confronto diante do time merengue com a missão de manter a liderança isolada. "Temos nossas ideias e filosofias."

Embasado pelas boas atuações que seus jogadores vêm desempenhando na temporada, ele não quis saber de desculpas. Não se queixou de ter um dia a menos de descanso em relação ao rival (o Real Madrid atuou na terça-feira pela Liga dos Campeões enquanto o clube catalão entrou em campo na quarta), descartou temer a arbitragem e concentrou sua linha de raciocínio no confronto contra o time merengue.

"Para ser sincero, não penso muito (em fatores extracampo). Queremos jogar e tenho certeza de que teremos uma grande partida. Meus jogadores estão indo muito bem. O que precisamos é de todos (os atletas) com o melhor desempenho", afirmou o técnico. Apesar do tom objetivo, Flick admitiu uma certa ansiedade em encarar o adversário. "Percebo que estamos ansiosos pelo jogo, eu também estou", declarou.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 27 pontos em dez rodadas. A equipe ainda vem de um grande resultado no confronto de meio de semana, pela Liga dos Campeões, quando goleou o Bayern de Munique por 4 a 1. No entanto, o técnico alemão manteve o foco.

"É bom ser elogiado, mas meus trabalhos são os resultados. Quando ganhamos é bom e o contrário é ruim. Nós nos concentramos em como queremos jogar e a conexão é admirável (entre os atletas). É por isso que jogamos futebol e damos o máximo pela vitória."

Flick afirmou ainda que a sua equipe já está preparada para encarar o vice-líder do torneio. "Em cada jogo você se adapta. Agora vamos nos adaptar ao Real Madrid. Como em todas as partidas, há sempre os jogadores rivais mais perigosos. Fomos bem na vitória sobre o Bayern de Munique, mas temos consciência de que temos sempre algo a melhorar", afirmou o treinador.