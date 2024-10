Drugovich tem atuação discreta em treino livre do GP do México após paralisações e Russel é 1º

Marcado por paralisações que atrapalharam o desempenho dos pilotos, o primeiro treino livre do GP do México desta sexta-feira teve o inglês George Russell, da Mercedes, como o mais rápido, ao anotar o tempo de 1min17s998. Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em segundo e Yuki Tsunoda, da RB, em terceiro. Uma das atrações da atividade, o piloto brasileiro Felipe Drugovich, substituiu o espanhol Fernando Alonso na Aston Martin. Prejudicado pelas interrupções, ele fez apenas o 18º tempo.

Os trabalhos de pista contaram com a presença de cinco calouros e registrou duas bandeiras vermelhas, que tornaram o treino livre bastante movimentado. Além de Drugovich, os novatos que estiveram em ação na pista foram Andrea Kimi Antonelli (na vaga de Lewis Hamilton), Pato O'Ward (no lugar de Lando Norris), Robert Shwartzmann (no posto de Guanyu Zhou) e Ollie Bearman (substituindo Charles Leclerc).

O treino mal começou e foi logo interrompido com apenas cinco minutos de sessão por causa de detritos na pista. Nestas primeiras voltas, os pilotos optaram pelos pneus duros. Nos primeiros 20 minutos de disputa, Alexander Albon (Williams) liderou o treino seguido por George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (RB).

Uma batida provocou uma nova paralisação. Albon e Robert Shwartzman se envolveram em um acidente e os fiscais entraram em ação para a limpeza da pista e a retirada dos carros. O piloto da Williams perdeu o controle e acertou Shwartzman que vinha lento em seu traçado.

Na retomada das atividades, a liderança ficou com Russell, que andou na casa de 1min17s. Na sua cola vieram Sainz, Max Verstappen, Nico Hülkenberg e Oscar Piastri nas cinco primeiras posições.

Prejudicado pelas seguidas interrupções, o brasileiro Felipe Drugovich demorou a ir para a pista. Já na parte final do treino livre, ele esteve nas últimas colocações. Pato O'Ward, outro novato que teve a chance de disputar a atividade, também teve dificuldades. Na vaga de Lando Norris, ele ocupou a última colocação durante boa parte do treino. Só no final, após fazer uma boa tomada, ele conseguiu figurar para a parte intermediária do grid.

Líder do Mundial, Max Verstappen esteve longe de controlar o treino e terminou os trabalhos na quarta colocação, seguido de Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Liam Lawson e Sergio Perez

Os pilotos voltam à pista às 19 horas (horário de Brasília) desta sexta para o segundo treino livre. O terceiro está marcado para às 14h30 deste sábado. No mesmo dia, eles vão disputar a sessão classificatória às 19h. No domingo, a largada da corrida está agendada para às 17 horas.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP do México:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min17s998

2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min18s315

3º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1mn18s699

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s839

5º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min18s904

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min18s958

7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min18s996

8º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min19s048

9º - Liam Lawson (ISR/RB), 1min19s093

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min19s094

11º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min19s109

12º - Kimi Antonelli (ING/Mercedes), 1min19s200

13º - Pato O'Ward (ING/McLaren), 1min19s295

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min19s335

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min19s340

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s600

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s812

18º - Felipe Drugovich (ESP/Aston Martin), 1min19s819

19º - Roebert Shwartzmann (ISR/Kick Sauber), 1min19s988

20º - Oliver Berman (MON/Ferrari), 1min21s256