Mengão à moda antiga

Atraso para o treino, polêmicas com traições e jogador levando dura da polícia em dia de churrasco no CT. Crise no Flamengo? De jeito nenhum. É disso que a Nação gosta! Tá na boca do povo: o velho Mengão está de volta pra dar um banho de bola no Juventude, hoje, às 16h30, no Maracanã, e manter o time no G-4 do Brasileirão.

O ambiente tumultuado não é novidade no Ninho do Urubu, mas, enquanto o time estiver ganhando, qualquer problema parece pequeno. Há quem diga até que a agitação nos bastidores é sinal de sorte, como o vendedor Robson Cruz, rubro-negro fanático de 46 anos.

"O Flamengo não funciona se tiver as coisas certinhas. É o Varela separando os amigos de porrada, Matheus Gonçalves e Cebolinha botando chifre na mulher... Flamengo é isso. O Flamengo não funciona sem confusão. Pode ter certeza que a Copa do Brasil é nossa esse ano", garantiu o torcedor.

Se as confusões realmente são sinais de que o Flamengo vencedor está de volta, os rubro-negros têm motivos de sobra pra ficarem animados. Desde o mês passado, os jogadores têm colecionado polêmicas.

Léo Pereira atrasou para chegar a um treino e foi multado pelo clube. Varela levou uma dura da Polícia Militar enquanto tentava resgatar amigos no quebra-quebra de torcedores do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes. Já Cebolinha e Matheus Gonçalves tiveram escândalos amorosos expostos nas redes sociais, com direito a traição.

Em campo, ainda rolou a solada de Bruno Henrique na cabeça de Matheuzinho, além das respostas de Wesley às provocações do lateral-direito do Corinthians, que prometeu "clima hostil" em Itaquera e acabou eliminado na semifinal da Copa do Brasil.