Focado nas Copas, Atlético-MG encara o Internacional no Brasileiro com time alternativo

Ao contrário da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Atlético-MG está fora da briga pelo título no Campeonato Brasileiro. Priorizando os dois torneios de mata-mata, o time mineiro vai a campo neste sábado, às 19h, com um time alternativo para encarar o Internacional, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 31ª rodada.

Na Copa do Brasil, o Atlético é finalista e inclusive fará o segundo e decisivo jogo em casa contra o Flamengo, no dia 10 de novembro. Antes, o time de Gabriel Milito vai até a Argentina, na terça-feira, às 21h30, para defender a vantagem de 3 a 0 conquistada na ida das semifinais diante do River Plate.

Na Série A, também com um time alternativo, o Atlético ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, fora de casa, na última rodada. Resultado que mantém o time na zona intermediária da tabela, em nono lugar, com 41 pontos.

O Internacional está embalado desde a chegada de Roger Machado e vem de vitória no Gre-nal, por 1 a 0 na última rodada. Querendo voltar à Libertadores de 2025, o time gaúcho fecha o G-6, com 49 pontos, atualmente se classificando para a fase preliminar da competição continental. A meta é o G-4, para ir direto para a fase de grupos, onde a distância para o Flamengo é de apenas dois pontos. O Inter ainda possui um jogo a menos, justamente contra o time carioca.

O técnico Gabriel Milito deve utilizar a mesma estratégia do jogo contra o Fortaleza. Alguns jogadores como Hulk, Guilherme Arana e Paulinho devem ser poupados, iniciando a partida no banco de reservas. Há a expectativa do atacante Deyverson e do volante Fausto Vera iniciarem o duelo, uma vez que não disputam a Copa do Brasil, por já terem atuado por outros clubes. Com as mudanças, o treinador irá abrir mão do esquema 3-4-3, utilizado nas Copas, voltando ao tradicional 4-4-2.

Quem está de fora é o atacante Cadu, que passou por uma cirurgia no joelho e o meia Bernard, que iniciou a transição física, mas não deve ter condições de jogo. Zaracho é a única dúvida, enquanto Palacios está suspenso. "Acredito que nós temos muito para melhorar. Somos um time competitivo, mas acho que podemos ser melhores. Não posso analisar apenas o resultado, mas o desempenho da equipe", disse Milito após resultado expressivo na Libertadores.

Do outro lado, o técnico Roger Machado terá retorno para o seu time titular. Desfalque no Gre-nal por suspensão, o meia Thiago Maia retorna. Por outro lado, o treinador tem duas dúvidas. No ataque, o jovem Gabriel Carvalho foi substituído por Bruno Tabata, que correspondeu no clássico e os dois disputam a vaga ao lado de Borré. Já na defesa, Rogel está recuperado e deve formar a dupla ao lado de Vitão. Clayton Sampaio corre por fora.

O atacante Wesley celebrou o bom momento do Inter, que chegou a 10 jogos de invencibilidade e uma arrancada até o G6: "Desde o começo da temporada vínhamos num bom momento, tivemos oscilação como todos têm. Não sabíamos quando ia acontecer, mas sabíamos da virada, da qualidade do nosso elenco. Nos fechamos, o bom futebol apareceu com confiança naturalmente."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Fuchs, Rabello e Rubens; Otávio, Fausto Vera (Paulo Vítor) e Igor Gomes; Alisson, Vargas e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).