Puma Rodriguez mira Libertadores

Com 40 pontos no Campeonato Brasileiro, o Vascoi deixou para trás a preocupação com a zona de rebaixamento e volto a sonhar com uma vaga para a pré-Libertadores. Puma Rodriguez, lateral-direito da equipe, mirou a classificação para a competição continental como objetivo do Gigante da Colina na temporada.

"Não podemos pensar em coisas pequenas num clube como o Vasco, temos que pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso. E vamos correr atrás de cada torcedor que sempre nos dá seu incentivo", disse o lateral.

A última vez que o Vasco disputou a competição, foi em 2017, quando terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo lugar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a décima posição e soma 40 pontos. Chegar ao G-6 é difícil, mas a missão pode ser facilitada por dois rivais.

Caso o Botafogo conquiste a Libertadores e o Flamengo a Copa do Brasil, serão abertas mais duas vagas pra Libertadores via Brasileiro e o G-6 vai virar G-8. Os principais concorrentes do Vascão pelas duas vagas a mais seriam Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia.

Hugo Moura

Herói da vitória sobre o Cuiabá, Hugo Moura vive uma temporada especial. O meia fez o seu segundo gol pelo Vascão e bateu o próprio recorde de participações em gols em um ano na carreira.

Na atual temporada, Hugo Moura soma seis participações em gols do Vasco. O meia marcou duas vezes e deu quatro assistências em 30 jogos, superando o desempenho pelo Coritiba, quando participou de quatro gols (fez um e deu três passes) em 2020.