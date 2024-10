Último jogo sem Vegetti

O Vasco voltará a jogar sem Vegetti. O Pirata recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, na última quinta-feira, e vai cumprir suspensão automática. A última partida do Gigante da Colina sem o centroavante foi no empate por 2 a 2 com o Criciúma, no dia 18 de agosto.

Naquela ocasião, o argentino não estava suspenso. No entanto, a comissão técnica decidiu poupá-lo. Com isso, Rafael Paiva optou pela entrada de Rayan, joia da base. O camisa 77 aproveitou a oportunidade entre os titulares e anotou o segundo gol do Vasco.

No jogo, porém, o trio de ataque ficava completo com David e Adson. Atualmente, a dupla está no departamento médico e não ficará à disposição de Rafael Paiva.

Com problemas nas pontas, o técnico busca uma solução. O lateral Puma, improvisado, e o atacante Emerson Rodríguez foram os titulares em três dos últimos cinco jogos, mas a disputa está aberta.